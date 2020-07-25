Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye... - Son Dakika

Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye...

Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye neden oldu Rize'de arazilerinin bir kısmı kamulaştırılan vatandaşlar geriye kalan kısmı ile ne yapacağını şaşırdı Rize'de biç çok bölgede karşılaşılan kamulaştırma sorunlarına şimdi de merkeze...

Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye neden oldu

Rize'de arazilerinin bir kısmı kamulaştırılan vatandaşlar geriye kalan kısmı ile ne yapacağını şaşırdı

RİZE - Rize'de biç çok bölgede karşılaşılan kamulaştırma sorunlarına şimdi de merkeze bağlı Yağlıtaş mahallesi eklendi. Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye neden oldu.

Rize merkezde 73 bin metrekarelik dolgu alan üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçilerek Salarha beldesi ile birlikte Yağlıtaş Mahallesi de rezerv alan olan gösterilmişti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Rize'de Yağlıtaş Mahallesi'ne TOKİ tarafından yapılacak olan rezerv alanı için proje hazırlanarak kamulaştırma işlemleri yapılmaya başlandı.

Yolun bir tarafına metrekaresi bin 40 liradan, diğer tarafına ise 800 liradan kamulaştırma bedeli belirlendi

Yapılan kamulaştırma işlemlerinden rahatsız olan mahalleliler ise mahallenin ortasından geçen yolun bir tarafının metrekaresine bin 40 lira, diğer tarafın metre karesine ise 800 lira verilmesine tepki gösterdi. Ayrıca 800 lira değer biçilen tarafta sadece yoldan 20 metre uzağa kadar kamulaştırılması da mahalleliyi ayağa kaldırdı. 'Eğer alınacaksa hepsi alınsın' diyen mahalleli, hem fiyatları hem de istimlak konusu olan yerlerin metrekaresinden dert yakındı.

Muzaffer Ayaz isimli mahalle sakini, yapılan kamulaştırmalardan sonra kamulaştırmaya girmeyen ve kendilerine kalan arazilerini değerlendiremeyeceklerini dile getirerek "Yan tarafa 1.040 liradan ödeme yaptılar, diğer tarafa ise 800 liradan ödeme yaptılar. Aralarında sadece 5 metre var. 800 liradan aldıkları yerleri 20 metre olarak aldılar. Arazilerimizi tamamen almadılar, kalan yerlerde ev dahi yapamayız. Burada insanlara verdikleri parayla vatandaş kendine bir ev alamıyor. Arazilerimizin 20 metresini aldılar peki geri kalanı ne olacak" dedi.

"Mağduriyetimiz giderilsin"

Reyhan Çelik isimli bir başka vatandaş ise 800 liradan kamulaştırılan bölgede yer alan evlerin birden fazla ortağı olduğunu ve kendilerine verilen bedel ile yeni bir ev alınamayacağının altını çizerek "Bir taraf bin 40 liradan alındı, bir taraf ta 800 liradan alındı. 800 liradan alınan taraftaki vatandaşlar mağdur. Bu tarafta herkesin evi kalkacak. Yolun kenarından evlerimiz kalktığı zaman hisse sahiplerinde 20 bin lira 30 bin lira kalacak. Bu parayla kim nereden ev alacak ' Kime bir ev parası düşecek ' 3 katlı bina da 5 hisse var, bu 5 hisseye 300 bin lira verdi, adam başı ne kadar düşer, bu parayla vatandaş nasıl ev alacak" şeklinde konuştu.

Mahallenin ortasından geçen yolun kenarında olup kamulaştırılan binaların sahiplerinin mağdur edildiğini dile getiren Yetiş Uzun ise "Yolun kenarında bulunan evlerin hepsi mağdur. Buradaki mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Yolun kenarındaki evlerimiz alınıyor ama aşağıda kalan arazilerimiz alınmıyor. Evimizin değerini 200 bin lira diyorlar, bu şartlarda ev almamız mümkün değil, hisseler var. Arazilerin tamamını almış olsalar mağduriyet de ortadan kalkacak. Yada bıraksınlar bizi almasınlar evlerimizi bizler mahallemizden de çıkmak zorunda değiliz. Bizler şu anda mağduruz. Evleri alıyorlar 20 metre kadar ondan sonraki araziler ise kalıyor. Kalan arazilerimiz ne olacak?" diye konuştu.

"Bizim mahallemizi kel ettiniz"

Yağlıtaş Mahallesi Muhtarı Vahdettin Pehlivan ise gerekli mercilere yapılan itirazlar neticesinde bölgenin yeniden kamulaştırma planının incelendiğini fakat çıkan sonucun yine mahalle sakinlerini memnun etmediğini dile getirdi. Pehlivan "İlk önce bu kamulaştırma yapıldığı zaman, konuyu gerekli mercilerle görüştük. Dedik ki 'Bizim mahallemizi kel ettiniz'. Neticede sesimize yanıt geldi. Tekrar Ankara'dan bir heyet geldi ve 'Güneye doğru sağ taraftan 20 metre istimlak yapacağız oradan aşağısını almayacağız' dediler. Siyaset, belediye başkanımız, Milletvekillerimiz sağ olsunlar hepsi bir gayret içerisinde. Ama en son yaptığımız müracaata henüz bir cevap gelmedi. Biz istedik ki nasıl bir tarafı komple aldıysalar diğer tarafı da komple alsınlar. Nasıl bir tarafı komple temizledilerse, güney tarafını da komple temizlesinler. Vatandaşlarımızın da mağduriyetleri ortadan kalkmış olsun" şekline konuştu.

Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye...

Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu         
12:45
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak         
11:03
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi         
20:48
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum         
20:37
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 17:58:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei