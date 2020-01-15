Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi - Son Dakika

Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli madenci Kazım Yolcu, yıllardır çocukların okula gidip geldiği yolları temizliyor, evinde ürettiği ahşap mutfak eşyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli madenci Kazım Yolcu, yıllardır çocukların okula gidip geldiği yolları temizliyor, evinde ürettiği ahşap mutfak eşyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Zonguldak'ta 20 yıl madenlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılıp İnegöl'ün kırsal Yenice Mahallesi'ne yerleşen 70 yaşındaki Yolcu, insanların yardımına koşmaktan mutluluk duyuyor.

Ömer Osman Çağlayan Ortaokuluna çıkan yollarda her gün temizlik yapan Kazım Yolcu, evinin altındaki atölyesinde ahşaptan baston ile oklava, fırın küreği, salça karıştırma tahtası gibi mutfak eşyaları üreterek ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Kazım Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra vaktinin boşa gitmesini istemediği için yolları temizlemeye başladığını ifade etti.

Yolları temizlemek için başkalarından yardım beklemeden işe giriştiğini belirten Yolcu, "Sabah namazını kıldıktan sonra işe başlıyorum. Temizlik işlerinden sonra evimin altında el işleri yapıyorum. Yaptığım ürünleri ihtiyacı olanlara para almadan dağıtıyorum. İnsanların 'Allah razı olsun.' demesi bana yeterli geliyor. Bu işleri yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

"Onlar torunlarım gibi"

Yolcu, çocukların okula gidip geldiği yolları temiz tutarak ihtiyaç duyduklarında onlara yardım ettiğini anlattı.

Öğrencilerden bir teşekkür sözü duymanın kendisine yettiğini vurgulayan Yolcu, "Çekirdekten alışmışım işçiliğe. Boş duramıyorum, boş durduğum zaman kendimi kötü hissediyorum. Çalıştığım zaman içim huzurlu oluyor. 'Çalışan demir pas tutmaz.' derler, aynı o düzen." diye konuştu.

Çocukları çok sevdiğini, onlara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yolcu, hepsini de torunu gibi gördüğünü belirtti.

Yolcu, çocuklarla arasının iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de çocuk oluyorum onlarla beraber. Bazen beni gördüklerinde temizliğe yardım ediyorlar. Onlara 'Yere çöp atmayın.' diyorum, 'Tamam amca, özür dileriz.' diyorlar. Gençlere tavsiyem, çevreyi temiz tutsunlar. Bu vatan bizim, bu yerler bizim. Biz sahip çıkmazsak kim çıkacak? Çocuklar derslerine iyi çalışsınlar. Geleceğin ümitleri bunlar. Onlar geleceğimizin cumhurbaşkanı, meclis başkanı, bakanları, hepsinin birer masası olmasını isterim."

İnegöl, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar
'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Avrupa'da hızla yayılan dizel yasağının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor

Son Dakika Haberleri
18:28 Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında! Canlı anlatım - Son Dakika Haber
18:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika Haber
18:26 Filipinler'deki Taal Yanardağı, lav ve kül püskürtüyor: 30 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber
18:24 BBP Genel Başkanı Destici, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika Haber
18:23 Rabia Naz dosyasını araştıran amir: Kızımızın vücudunda darbe belirtisi yok - Son Dakika Haber
18:03 Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika Haber
17:10 YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahallenin yardımsever Kazım amcası okul yolunun gönüllü temizlikçisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]