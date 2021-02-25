Mahallesinde yol krizi çözülen küçük Emine: Artık okula gidebileceğiz

ADANA'nın Sarıçam ilçesi Aydınyurdu Mahallesi'nde merkeze giden yolun arazisinden geçmesi nedeniyle tapu sahibinin kapatmasından dolayı mağdur olan mahalleli, ilçe belediyesinin araya girmesi ve tapu sahibinin ikna edilmesinin ardından yeni yoluna kavuşuyor. Okul servisi balçık yolda ilerleyemediği için mağdur olan ilkokul öğrencisi Emine Saçıkara (11), "Yolun yapılmasından çok mutluyum. Artık okula gidebileceğiz" dedi.

Sarıçam ilçesinde bulunan ve içerisinde sadece 15 hanenin bulunduğu Aydınyurdu Mahallesi sakinleri geçen günlerde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yıllardır mahalle merkezine gitmek için kullandıkları yol, Mehmet Horoz tarafından yolun kendi arazisinden geçtiği nedeniyle duvar çekilerek ve toprak dökülerek kapatıldı. Mahalleli bunun üzerine yola yakın bir bölgede bulunan tarladan yol açmak zorunda kaldı. Açılan bu yol kullanıma elverişsiz iken bir de yağmurun yağmasıyla adeta bataklığa döndü. Yolun kapanmasından kısa bir süre sonra mahallede kalp krizi geçiren bir vatandaş için çağrılan ambulans, balçık yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine mahalleli, ambulanstaki sağlık ekibini traktörle hastaya ulaştırdı. Bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya sitelerinde paylaştı. Okul servislerinin dahi çamurlu yolda gidemediğini ve çocuklarının eğitimden mahsur kaldığını söyleyen mahalleli, Demirören Haber Ajansı'na konuşarak mağduriyetini dile getirdi. Haberin yayınlanmasının ardından Sarıçam Belediyesi ekipleri söz konusu mahalleye giderek sorunu çözmek için çalışma başlattı.