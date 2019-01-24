Son Dakika Haberleri: Mahallesindeki 7 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Mahallesindeki 7 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

54 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet ettiği mahalledeki 7 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Mahallesindeki 7 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet ettiği mahalledeki 7 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısının aynı mahallede oturan S.M. (24) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Mahalledeki 7 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada, girdiği evlerden çaldığı dizüstü bilgisayar, tablet, kol saatleri, kurusıkı silah ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlı S.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Karaman, Adapazarı, Sakarya, Güncel
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