Mahallesindeki caminin hat süslemesini gönüllü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahallesindeki caminin hat süslemesini gönüllü yaptı - Son Dakika

Mahallesindeki caminin hat süslemesini gönüllü yaptı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kabağı sanat eserlerine dönüştüren Sefer Ateşalioğlu, mahallesindeki caminin hat ve kalem işi süslemelerini gönüllü olarak yaptı.

Mahallesindeki caminin hat süslemesini gönüllü yaptı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kabağı sanat eserlerine dönüştüren Sefer Ateşalioğlu, mahallesindeki caminin hat ve kalem işi süslemelerini gönüllü olarak yaptı.

Evinde kurduğu atölyede kabakları içine yerleştirdiği ampullerle birer sanat eserine dönüştürmesiyle bilinen Sefer Ateşalioğlu (66), oturduğu Hürriyet Mahallesi'ndeki caminin iç süslemelerini yapmak için kolları sıvadı.

Ateşalioğlu, boya, fırça ve kalemini eline alarak caminin hat ve diğer süsleme işlerini iki ayda tamamladı. Ateşalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonra finansman destek bulursa caminin kubbesinde yarım kalan işleme ve süslemelerini tamamlamak istediğini söyledi.

Hürriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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