Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu - Son Dakika

Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu

22.12.2020 08:11
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2017 yılında Trabzon'un Makça ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı, eğitim ve kültür etkinliklerini içinde barındıracak olan Sorgun Köyü Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, hizmete açıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2017 yılında Trabzon'un Makça ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının yaşatılacağı, eğitim ve kültür etkinliklerini içinde barındıracak olan Sorgun Köyü Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, hizmete açıldı.

İlçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun Mahallesi'nde mahalle muhtarı Mehmet Gür tarafından projesi hazırlanan, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Erdemli Belediyesi'nin katkıları ile yapılan içerisinde kütüphane, oyun salonu, bilgisayar odası ve toplantı salonunu barındıran Sorgun Köyü Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başladı.

'GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ'Sorgun Mahalle Muhtarı Mehmet Gür, geleceğe yatırım yapmak ve Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatmak adına gençlik merkezimizi yaptırdıklarını söyledi. Gür, "Mahallemizde bulunan öğrencilerimizin ve gençlerimizin zamanlarını daha iyi değerlendirmek ve okuma alışkanlığını kazandırarak derslerinde başarıyı yakalamak adına hayalimde olan gençlik merkezi projesini hayata geçirmek istedim. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Sorgun Mahallemiz, ilçemize 47 kilometre ile en uzak mahallelerden bir tanesidir. Mahallemizde internet ve bilgisayar yoktu. Öğrencilerimiz ders yapamıyordu ve gençlik merkezimizi bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyordu" dedi.ESKİ OKUL, GENÇLİK MERKEZİ OLDUMahalledeki eski bir okulun gençlik merkezine çevirmeyi talep ettiklerini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de gençlik merkezi için binanın tahsisini yaptığını aktaran Gür, "Ben de hazırladığımız projemizi İl Gençlik Spor Müdürlüğümüze ve Erdemli Belediyemize bildirdim. Kurumlarımızın desteği ile gençlik merkezimizin yaklaşık 2 aylık çalışmayla tadilatı ve düzeni yapıldı. Şu anda içerisinde 4 bin adet kitap kapasiteli kütüphane, okuma salonu, 4 bilgisayar ve bir toplantı odasının olduğu gençlik merkezi haline getirdik. Köyümüze gençlik merkezimizi kazandırdık adını da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi koyduk" diye konuştu.'GENÇLERİMİZ OKUYACAK'

Gençlik merkezi ile mahallede okuma oranının artmasını sağlamak istediklerini söyleyen Gür, "Gençlik merkezimiz bu kırsal alanda bir tanedir. Hiçbir kırsal mahallede gençlik merkezi bulunmuyor. Sadece Sorgun Mahallesi'nde gençlik merkezi var ve adı Eren Bülbül Gençlik Merkezi'dir. Gençliğimizi ifade eden, vatanını milletini seven ve vatan için şehit düşen 16 yaşındaki şehidimiz Eren Bülbül'ün adını yaşatmak için gençlik merkezimizin adını Sorgun Köyü Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi koyduk. Mahallemize ve bütün halkımıza hayırlı olsun" dedi.


Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu
Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu

Eren Bülbül, Sorgun, Susuz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahallesine gençlik merkezi kurdu; adını Eren Bülbül koydu - Son Dakika


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