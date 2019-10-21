Son Dakika Haberleri: Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu

1 saat önce

Giresun'da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu.

Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu, System.String[]

Giresun'da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba'nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.


Zamba'nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.


Zamba'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GİRESUN

Eynesil, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı
Giresun'da sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 02:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]