Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi
6 saat önce
Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi Niğde'nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi.
Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi
NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde kaldırım üzerine bırakılan tabutu gören vatandaşlar polisi aradı. Polis, tabutun bulunduğu yere gelerek çalışma yaptı. Yapılan araştırmada tabutun Almanya'da ölen bir kişiye ait olduğu, belediye cenaze işleri ekiplerinin iki tabutun cenaze aracına sığmayınca birini bırakıp gittiğini belirlendi.
Unutulan tabut daha sonra ilgili birimlerce mahalleden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:21 Kaynak: İHA
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