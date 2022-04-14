Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı - Son Dakika
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Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı

14.04.2022 11:37
Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerinde bulunan su pompaları hırsızların hedefi oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerinde bulunan su pompaları hırsızların hedefi oldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi'nde bir hafta içinde iki üreticinin kayısı bahçelerini suladıkları su pompaları hırsızlar tarafından çalındı. Su pompası çalınan üretici Eyüp Atay, yaşanan hırsızlık olayının ardından Battalgazi Jandarma Komutanlığı'na başvuruda bulunduğunu kaydetti. Hırsızlarla başlarının dertte olduğunu anlatan Atay, "Bizim sulama pompamız geçtiğimiz hafta çalındı. Bizler hırsızlar için gerekli başvurularımızı yaptık. Bu hafta da komşumuzun su pompasını çaldılar. Burada pompaları bulunan üretici arkadaşlar geceleri kendi pompaları çalınmasın diye nöbet tutmaya başladılar. Biz yeni pompa almak için sorduk, bizlere 30 bin lira dediler. Yeni pompa alacak gücümüz yok. Alırsak tekrar çalınacak diye şimdiden kara kara düşünmeye başladık" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı
Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı
Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı

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Jandarma, Malatya, Eyüp, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalleye dadanan hırsızlar su pompalarını çaldı - Son Dakika
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