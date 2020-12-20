Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı

20.12.2020 12:25
Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Malatya'da Şehit Fevzi Mahallesi'ne dadanan hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya'da Şehit Fevzi Mahallesi'ne dadanan hırsızlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir ikamette 3 demir kapı, 3 demir doğrama kapı, 3 pencere ve çeşitli malzemeler çalındı. Şehit Fevzi Mahallesi'nde başka bir ikametten ise 1 demir pencere korkuluğu, 1 tezgah profili, 1 demir kapı, 1 su saati ve çeşitli malzemeler çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda olaylarla bağlantılı 2 şahsı tespit etti. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çalmış oldukları yaklaşık 4 bin 500 TL değerindeki malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Belediyeye ait demir platformlar çalındı

Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına ait 20 bin TL değerindeki demir platformlar da çalındı. Yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştiren 4 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeler ise bulunarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığına teslim edildi.

Çalınan malzemeleri satın alan bir şahsa ise suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı. - MALATYA

Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleye dadanan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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