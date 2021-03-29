Mahalleye dev Türk bayrağı astılar - Son Dakika

Mahalleye dev Türk bayrağı astılar
29.03.2021 18:54
Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Karaaba Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, köyün hakim tepesine kendi çabaları ile diktikleri 12 metrelik direğe dev Türk bayrağı astılar.
Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Karaaba Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, köyün hakim tepesine kendi çabaları ile diktikleri 12 metrelik direğe dev Türk bayrağı astılar.
İstanbul'da yaşayan Karaaba Mahalleliler Ramazan Sarısoy önderliğinde, örnek olmak amacıyla mahallenin her yerinden görülebilecek bir yere bayrak dalgalandırma kararı aldı. 12 metre uzunluğunda bayrak direği, eni 3 metre ve uzunluğu 4,5 metre olan Türk bayrağı yaptırdılar. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla direk tepeye çıkarılarak, köyün her yerinden görünebilecek bir noktaya dikildi. Mahalle sakinleri bayrağın göndere çekilmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını söylediler - SAMSUN
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