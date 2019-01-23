Son Dakika Haberleri: Mahalleye Doğal Gaz İsteyen Vatandaştan Yol Kesme Eylemi

Mahalleye Doğal Gaz İsteyen Vatandaştan Yol Kesme Eylemi

2 saat önce

Rize'de bir grup, mahallelerine doğal gaz hattı çekilmemesini tepki amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Mahalleye Doğal Gaz İsteyen Vatandaştan Yol Kesme Eylemi, System.String[]
Rize'de bir grup, mahallelerine doğal gaz hattı çekilmemesini tepki amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Engindere Mahallesi Kurtuluş Sokak sakinleri, ilgili doğal gaz şirketinin, şartları sağladıkları halde sokaklarına doğal gaz tesisatı döşemediği iddiasıyla yolu trafiğe kapattı.

Bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlarla görüşerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Mavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Sokak'a doğal gaz tesisatı yapılması için 2017 yılında ilgili şirkete başvurduklarını, yollarının imar planı kapsamında olmadığı gerekçesiyle isteklerinin karşılanmadığını söyledi.

Bunun üzerine Rize Belediyesine başvurduklarını ve yolun imar planına dahil edildiğini belirten Mavi, şunları kaydetti:

"Doğalgaz firması bu kez de 2021 yılına kadar yatırımı planında yer almadığı gerekçesiyle hattı döşemedi. İlgili firmanın vatandaşların mağduriyetini gidermesini bekliyoruz. Burada 40 hane, cami ve okul var. Bu insanlar ev içi tesisatlarını döşeyerek bölgeye doğal gazın gelmesini bekliyor. İki yıllık uğraşın sonucu bu olmamalı."

Mahalle sakinlerinden Fahrettin Bal ise yaptıkları tepkinin haklı olduğunu savunarak, bir an önce sorunlarının çözülmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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