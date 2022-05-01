Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

01.05.2022 12:58

Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı Ayıyı karşısında görünce telefonuna sarıldı Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalleye inen ve arkasına bile bakmadan kaçan ayı, aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Ayıyı karşısında görünce telefonuna sarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalleye inen ve arkasına bile bakmadan kaçan ayı, aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hendek ilçesinde yiyecek arayışında olan bir ayı, Dikmen Mahallesi'ne indi. Gece saatlerinde bölgeye inen ayı, o esnada aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; aracı gören ayının cadde üzerinde adeta arkasına bile bakmadan kaçtığı anlar ve bölgedeki ormanlık alana yönelmesi yer aldı.

Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı
Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı
Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı
Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

YORUMLAR
500
Çifte bayram yaşayan Sakaryaspor şampiyonluk turuna çıktı: Şehir sokağa döküldü- 10 binlerin katıldığı kutlamada Sakarya yeşil-siyaha büründü Çifte bayram yaşayan Sakaryaspor şampiyonluk turuna çıktı: Şehir sokağa döküldü- 10 binlerin katıldığı kutlamada Sakarya yeşil-siyaha büründü Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı

Sakarya, Hendek, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement