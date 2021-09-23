MAHALLEYE İNEN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİLER - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aç kalan ayı, mahalleye indi. Yiyecek arayan ayı, mahalle sakinlerinin araçlarıyla yönlendirdiği ormanda gözden kayboldu.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ne inen ayı, mahalleliyi korkuttu. Çöplerden yiyecek arayan ayı, mahalle sakinlerinin araçlarıyla yönlendirdiği ormanda gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, aç kalan ayıların zaman zaman mahalleye indiğini söyledi.
Kaynak: DHA
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