Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada

07.08.2022 13:16

Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada Sıraya dizilmiş şekilde sağa sola kaçışan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alanlara geri döndü Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü ile mahalledeki köpekler arasında yaşanan kovalamaca...

Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada

Sıraya dizilmiş şekilde sağa sola kaçışan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alanlara geri döndü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü ile mahalledeki köpekler arasında yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı.

Kaş ilçesi Çerçiler Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşayan yaban domuzları, yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine kadar indi. Mahalleye inen 10'dan fazla yaban domuzu, evlerin aralarında uzun süre dolaştı. Çoğu yavru olan domuzları fark eden sokak köpekleri ise onları kovalamaya başladı. Sıraya dizilmiş şekilde sağa sola kaçışan domuzlar, bir süre sonra da ormanlık alanlara geri döndü. Köpeklerin domuzları kovaladığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu Alanya'da jandarmadan kumar operasyonu Duman avcıları 24 saat görev başında Duman avcıları 24 saat görev başında
Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mahalleye inen domuz sürüsü ile köpeklerin kovalamacası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement