Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek - Son Dakika

Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek

6 saat önce

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Mahalleye 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi' ismi verilecek, System.String[]

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.


Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ankara ziyareti kapsamında görüşme fırsatı yakaladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Çaydeğirmeni'ne davet etti. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, "Ankara ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız ile görüşme fırsatı yakaladık. Cumhurbaşkanımıza dördüncü dönemde beni yeniden aday göstermesinden dolayı Zonguldak ve Ereğli mitinglerinde teşekkür ederek 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çaydeğirmeni'nden rekor oy ile sandıktan çıkmamız durumunda hemşerilerimiz kendisini Çaydeğirmeni'nde görecek olmaktan dolayı mutluluk duyacaklarını ifade etmiştim. Dünkü görüşmemizde yeniden gündeme gelen bu konu üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan ilk Zonguldak ziyaretimizde Çaydeğirmeni'li vatandaşlarımızı ziyaret ederek teşekkür edelim dedi. Bu gururun Çaydeğirmen'inin gururu olduğunu belirtmek istiyorum. Çaydeğirmeni'li hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözü tutuyor ve Dünya Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beldemizde misafir etme heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca 2020 yılı ilk Belediye Meclis Toplantımızda TOKİ 2, TOKİ 3 ve Emekli Konutlarının olduğu mahalleye Cumhurbaşkanımız 'Recep Tayyip Erdoğan' ın adının verilmesi noktasında görüşülecek gündem maddelerine ekledik. Beldemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, Satılmış Gebeş, Çaydeğirmeni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
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