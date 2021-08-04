Son dakika: Mahallesine sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu - Son Dakika

Mahallesine sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Muhtar Ali Güven" Elimizden bir şey gelmiyor su atan helikopterleri izliyoruz"

"Bu mahalleyi bilenleri serbest bıraksınlar. Biz de yangına müdahale edelim"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahallesini sıçrayan yangın muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor " diyerek ağlayan muhtar çeresizce söndürme çalışmalarını takip etti.

Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ ve Çardak mahallerindeki yangın doğup büyüdüğü Düzağaç mahallesine sıçrayan muhtar Ali Güven ve mahalleli sakinleri yaşananları çaresizlikle içinde izledi.

Muhtar Ali Güven, söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşlarını tutamadı. Ellerinden bir şey gelmediğini, sadece izlemek zorunda kaldıklarını söyleyen Ali Güven, "Biz bu ağaçların dibinde meydana geldik. Anamız, bizi buralarda doğurdu. Zor durumdayız, dayanamıyoruz, bizi bıraksınlar söndüreceğimize söz veriyoruz, köylüyü serbest bıraksınlar, pilimiz bitti. Helitopterler geliyor bir su atıyor ama biz seyrediyoruz sadece bişey yapamıyoruz. Dayanamaz hale geldik gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Dayanamıyoruz, yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Vatandaş çevre mahallelerde eli tırmıklı bekliyor. Bizi serbest bıraksınlar, söndüremezsek ateşin içine atacağım kendimi" diye konuştu.