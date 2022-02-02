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Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş! - Son Dakika

Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!

02.02.2022 17:08

Kocaeli'de gaz kokusu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun doğal gaz kaçağının kolaylıkla anlaşılabilmesi için kullanılan bir maddenin bulunduğu dolaptan geldiğini tespit etti. Dikkatlice sarılan madde, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesinde bir dolap içerisinden yayılan gaz kokusunu alan vatandaşlar, kimyasal bir madde olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gebze Belediyesi ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de mahalleyi ayağa kaldıran kokunun kimyasal maddeden kaynaklandığı tespit edildi

THT MADDESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, önlem alarak gaz kokusu yayan maddeyi açtı. Ekiplerin incelemelerinin ardından maddenin doğal gaz kaçağının kolaylıkla anlaşılabilmesi için kullanılan koku verici Tetra Hidro Teofen (THT) maddesi olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de mahalleyi ayağa kaldıran kokunun kimyasal maddeden kaynaklandığı tespit edildi

KEPÇE YARDIMIYLA KALDIRILDI

1 yıldır burada olduğu ve vatandaşların bu konuda yoğun ihbarlarda bulunduğu öğrenilen madde, ekiplerin dolabın etrafını dikkatlice sarmalarının ardından kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Daha sonra ise kamyonete yüklenen dolap, İZAYDAŞ'a teslim edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
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Doğalgaz, Kimyasal, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş! - Son Dakika
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