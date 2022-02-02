Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş! - Son Dakika

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Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesinde bir dolap içerisinden yayılan gaz kokusunu alan vatandaşlar, kimyasal bir madde olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gebze Belediyesi ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

THT MADDESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, önlem alarak gaz kokusu yayan maddeyi açtı. Ekiplerin incelemelerinin ardından maddenin doğal gaz kaçağının kolaylıkla anlaşılabilmesi için kullanılan koku verici Tetra Hidro Teofen (THT) maddesi olduğu tespit edildi.

KEPÇE YARDIMIYLA KALDIRILDI

1 yıldır burada olduğu ve vatandaşların bu konuda yoğun ihbarlarda bulunduğu öğrenilen madde, ekiplerin dolabın etrafını dikkatlice sarmalarının ardından kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Daha sonra ise kamyonete yüklenen dolap, İZAYDAŞ'a teslim edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.