Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü

27.06.2022 11:21
Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü

Ümraniye'de dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şahıs, çocuğun babası tarafından şiddet gördü. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ayırıldı. Darp sonrası yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de meydana gelen olayda iddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu işletme sahibi tarafından tacize uğradı. Kız çocuğunun yaşanan olayı babasına anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında darp etti.

MAHALLE SAKİNLERİ İDDİALARI YALANLADI

Market sahibi, aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden baba, konuya ilişkin şikayetçi olurken market sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise taciz iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Market sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"PARA ÜSTÜ VERİRKEN ELİ ELİNE DEĞMİŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Yuşa Eymen, "Market sahibi, para üstü verirken eli kızın eline değmiş. Kız da bu olayı babasına anlatmış. Kızın babası dükkana gelip market sahibini boynundan tutarak yere yatırdı. Tacizci diye bağırdıktan sonra da dövmeye başladı. Kısa süre sonra başka araçla gelen bir kişi de market sahibine saldırdı" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü - Son Dakika
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