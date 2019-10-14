Son Dakika Haberleri: Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar
Son Dakika Güncel Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar

Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar

1 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesine dadanan domuz sürüsü bir grup avcı tarafından avlanınca mahalleli rahat bir nefes aldı.

Mahalleyi canından bezdiren domuzları avladılar, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesine dadanan domuz sürüsü bir grup avcı tarafından avlanınca mahalleli rahat bir nefes aldı.


Gündüz bile ekinlere, sebzelere zarar veren domuzlar yöre halkının korkulu rüyası olurken, Akçakale mahallesi sakinlerinden Avcı Erol Durdu, Sürmeneli avcı arkadaşlarından yardım istedi. Avcı Rasim Özyiğit ve 5 arkadaşı av köpeklerini de yanına alarak Akçakale mahallesine gitti. 8 saatlik av sonrasında mahalleye zarar veren 5 domuz öldürülürken, mahalleli derin bir nefes aldı.


Avcı Rasim Özyiğit yaptığı açıklamada "Bölgemizde çok yabani hayvan var. Hele domuz sayısı çok arttı. Bu tür davetler çok alıyoruz. Hafta sonu hiç boşumuz yok" dedi. - TRABZON

Akçakale, Akçaabat, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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