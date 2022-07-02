Son dakika haberleri... Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi

02.07.2022 23:05
Son dakika haberleri... Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi

Son dakika haberi: Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi Otomobilin elektrik direğini devirdiği kazada 2 kişi yaralandı Kocaeli'de hızını alamayan bir otomobilin elektrik direğine çarpması neticesinde araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi

Otomobilin elektrik direğini devirdiği kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de hızını alamayan bir otomobilin elektrik direğine çarpması neticesinde araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yola devrilen elektrik direği ise bölgede elektrik kesintisine sebep oldu.

Kaza, İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 41 FK 476 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın neticesinde sürücü B.A. ve yolcu olarak yanında bulunan K.Y. araç içerisinde sıkıştı. Çarptıkları elektrik direği ise yola devrilip mahallede elektriklerin kesilmesine sebep oldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. Her iki yaralı da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen elektrik direğinden dolayı caddede trafik akışı bir süre sağlanamadı. Kepçe yardımıyla direğin kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Kazayı gören ve yardımcı olmaya çalışan vatandaş, "Burada araba yıkıyordum. Yukarı taraftan, çok hızlı bir şekilde geldi, 130-140 kilometre civarı hızı vardı. Toplayamayınca elektrik direğine patlattı. Yardımcı olmaya çalıştık ama araç içinde sıkışık oldukları için çok da müdahale edemedik. Sonra 112'yi aradık. İlk yardımcılar gelip çıkardı" diyerek olayı anlattı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü Son dakika haberi: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada Son dakika haberi: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 23:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mahalleyi elektriksiz bırakan kaza: Hızını alamayan otomobil elektrik direğini devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement