Mahalleyi kızak pistine çeviren çocukların kayak keyfi - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalleyi kızak pistine çeviren çocukların kayak keyfi - KARS - Son Dakika

Mahalleyi kızak pistine çeviren çocukların kayak keyfi - KARS

6 saat önce

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden görüntü Genel görüntüler Sokak da kızakla kayan çocuklardan görüntü Kayan çocuklar ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına sevinen çocuklar karın keyfini yaşadı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden görüntü

Genel görüntüler

Sokak da kızakla kayan çocuklardan görüntü

Kayan çocuklar ile röportaj KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına sevinen çocuklar karın keyfini yaşadı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak severler, kayak kızak kayarak karın keyfini yaşarken, ilçe merkezinde de çocuklar, yolları kızak pistine çevirdi.

Tepe Mahallesinde bir araya gelen çocuklar, caddenin bir bölümünü kızak pisti gibi kullanarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz. Mahallede arkadaşlarla bir araya gelerek caddede kızak kayıyoruz." dedi.

Mahalleyi kızak pistine çeviren çocukların kayak keyfi - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:05 Kaynak: AA
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