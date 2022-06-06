Kütahya'da 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Mahalleyi savaş alanına çevirdiler! Polisin ayırdığı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika