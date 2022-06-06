Mahalleyi savaş alanına çevirdiler! Polisin ayırdığı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mahalleyi savaş alanına çevirdiler! Polisin ayırdığı kavgada 2 kişi yaralandı

06.06.2022 10:05

Kütahya'da sayıları 80'i bulan iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Mahallelinin ihbarı sonrası gelen polis ekiplerini gören kalabalık ara sokaklara dağılırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu.

POLİSİ GÖREN KALABALIK ARA SOKAKLARA KAÇTI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Kütahya, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleyi savaş alanına çevirdiler! Polisin ayırdığı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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