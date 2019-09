Mahalleyi temizleyip kitap okudular

BATMAN - Batman'da kitapsever gençlerin sosyal medya ortamında oluşturduğu Batman Okusun Grubu, 21. okuma etkinliğini Batman'da kadın muhtarın görev yaptığı Sağlık Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

'Kitap, kadın ve çevre' temalı etkinlik kapsamında Batman Okusun Grubu üyesi gençler, sanatçı Celal Gümüş ve Celal Yılmaz, Bir Kalp Bin Umut Platform Başkanı Veysi Mercimekçi, Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan, mahalle sakini kadın ve çocuklar Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Ellerinde çöp torbaları ile Sağlık Mahallesi'ne doğru yürüyen katılımcılar, sokaklarda çöp topladı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Batman Okusun Platformu Sözcüsü Fadime Gök Alağaş, 'her kadın bir kitap, her kitap bir dünya' sözünden esinlenerek yola çıktıkları bu etkinlikte çevre temizliğini de unutmadıklarını söyledi. Alağaş, "Batman'ın kadın muhtarıyla birlikte organize ettiğimiz programın akışı, çevre temizliği ile başlayıp, kitap okuma. ardından şiir ve müzik dinletisi ile son bulacaktır. Erkek, kadın hepimizin kitap okuması apayrı bir bilinçtir. Ancak bir kadının kitap okuması, çeyizi kitaplar olan kızların yetiştirmesi bağlamında etrafına ışık saçması demektir. Kadının yeri evidir sözünü artık tedavülden kaldıran kadınlar okuyan kadınlardır. Kitap okuyan kadın yönetimde, sosyal hayatın içinde, devlet kurumlarında, sokakta, evde ve her yerde ışıldayarak devam edecektir. Ayrıca okuma bilinci kazanmış bir bireyin sosyal sorumluluk algısının açık olması da hesaba katıldığında sokaktaki dostlarımıza bir kap mama bırakması ya da çevre temizliğine katılması kitap okumadan aldığı zevke eşdeğerdir" dedi.

Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan ise, etkinliği gerçekleştiren gençlere teşekkür ederek, "Duyarlılık gösterip beni hatırlayıp böyle bir proje yapmalarını biz de destekledik. Mahallemize böyle bir imaj verdik, temiz tutalım, kirletmeyelim, çocuklarımızı duyarlı olmaya çağıralım. Ben nasıl bir anneysem bir de muhtarım, mesleğimi de gayet güzel yapıyorum. Kadınlar istesin bence yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Bu etkinliği düzenleyen, katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar çevre temizliği gerçekleştirdi. Temizliğin ardından katılımcılar kitap okudu.