Mahalli İdareler Seçimlerine Doğru

CHP Kırşehir
Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu
, seçim ofisinin açılışı yapıldı. Terme
Caddesindeki açılışta konuşan CHP İl Başkanı Baran Genç
, yerel seçimleri kent merkezi ve ilçelerde kazanacaklarını savundu.
CHP Kırşehir Belediye Başkanı Adayı Ekicioğlu da seçimlerde başarılı olacaklarını ve Kırşehir'de CHP belediyeciliğiyle hizmet edeceklerini söyledi.
Ekicioğlu, "Hedefimiz, idealimiz Kırşehir'i daha iyi yerlere getirmektir. Kırşehir'de seçimden önce ve kazandıktan sonra kimseyi kırmadan, üzmeden başarılı olmak istiyoruz. Kavgadan uzak durarak, demokratik bir mücadele ile seçimleri kazanmak istiyoruz. Bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, Kırşehir için elimizden geleni yapacağız." dedi.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
ise 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde partisinin adayına destek istedi.
Açılışa İYİ Parti
Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen
, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve ilçelerin belediye başkan adayları
katıldı.