Son Dakika Haberleri: Mahalli Şarkıcı Terör Propagandasından Gözaltına Alındı

Mahalli Şarkıcı Terör Propagandasından Gözaltına Alındı

2 saat önce

Şanlıurfa'da HDP'nin seçim bürosunun açılışına katılarak şarkı söyleyen mahalli şarkıcı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Mahalli Şarkıcı Terör Propagandasından Gözaltına Alındı, System.String[]
Şanlıurfa'da HDP'nin seçim bürosunun açılışına katılarak şarkı söyleyen mahalli şarkıcı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, HDP'nin Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesindeki seçim bürosuna katılarak konser veren Hozan Serwan takma isimli mahalli şarkıcı Cuma Sedefdiş, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sedefdiş, emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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