Son Dakika Haberleri: Mahalli ses sanatçı Uyanık, mezarı başında anıldı
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Mahalli ses sanatçı Uyanık, mezarı başında anıldı

15 dakika önce

Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anıldı.

Mahalli ses sanatçı Uyanık, mezarı başında anıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 11'inci yılında mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törende, ölümünün 11. yıl dönümünde Uyanık için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anma törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Uyanık'ın kentin önemli ses değerlerinden biri olduğunun söyledi.
Kaytan, "Sesi, sözü, duruşu ve kişiliğiyle Urfamızın en kaliteli temsilcilerinden bir tanesi idi. Ayrıca emeğiyle fedakarlık yaparak oluşturmuş olduğu arşiviyle şu anda bütün Urfalıların ve önemli kurulların gönlünde yerini almaktadır. Yeniden kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.
Abdullah Uyanık, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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