Mahan havayolları Almanya'da yasaklandı
1 saat önce
Almanya, casusluk ve terör faaliyetleri kuşkusuyla İran'ın Mahan havayollarına uçuş yasağı getirdi.
Almanya
, casusluk ve terör faaliyetleri kuşkusuyla İran
'ın Mahan havayollarına uçuş yasağı getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:35
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