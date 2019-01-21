Son Dakika Haberleri: Mahan havayolları Almanya'da yasaklandı

Mahan havayolları Almanya'da yasaklandı

1 saat önce

Almanya, casusluk ve terör faaliyetleri kuşkusuyla İran'ın Mahan havayollarına uçuş yasağı getirdi.

Mahan havayolları Almanya'da yasaklandı, System.String[]
Almanya, casusluk ve terör faaliyetleri kuşkusuyla İran'ın Mahan havayollarına uçuş yasağı getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:35 

İran, Almanya, Ekonomi
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