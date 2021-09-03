Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesine spor salonu yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesine spor salonu kazandırdığını kaydetti.

Modern salonu yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, spor salonunun yeni eğitim öğretim döneminde çocuklara hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Modern salon, basketbol ve voleybolun yanı sıra farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yenişehir ve Barbaros mahallelerindeki çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapabilecekleri yeni mekan hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanı'nda kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarına vatandaşların yoğun ilgisi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.