Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi

15.11.2020 14:45
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile açılan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın ikincisi kuruldu.

Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile açılan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın ikincisi kuruldu.

Talas'ın tarihi Harman Meydanı'nda her ayın birinci ve üçüncü pazarı kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın ikincisi gerçekleşti. 59 kadın üreticinin katıldığı Pazar yoğun ilgi görüyor.

Pazarda stant açan ve alışverişe gelen vatandaşlara konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pazara olan ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade ederek organizasyona yönelik yoğun talebin altını çizdi. Pazarın ilk açıldığında 49 kişinin stant açtığını ifade eden Yalçın, bu rakamın bu hafta 59'a yükseldiğini ve 100 kişinin de sırada beklediğini belirtti. "Burada çok güzel bir işbirliği var" şeklinde konuşan Başkan Yalçın, "Hanımefendilerin el ürünlerini burada ekonomiye kazandırıyoruz. Anne demek ev demektir. Buradaki annelerimiz her işin üstesinden geliyor ve bunlara ek olarak da ekonomiye katkı sağlamak üzere burada bulunuyor. Kadınların elinin zarafeti ayrıdır, burada kadın titizliğini görüyoruz. Bu pazarın örneklerinden farkı, daha düzenli ve organize olmasıdır. Buradan katılan tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum." dedi.

DERNEKTEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Talas Tanıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara ise, Başkan Yalçın'ın kendilerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bizim derneğimizin amacı kadınlarla dayanışma içinde bir kooperatif kurmaktı. Sağolsun bu konuda Başkan Mustafa Yalçın'ın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAĞIZ"

Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu da belediyenin projedeki rolüne dikkat çekerek "Bugün bu pazarda yerel yönetimlerin desteği olmadan şu oluşumu gerçekleştirmek mümkün değildi. Biz Türkiye'ye örnek olacağız. Bundan dolayı da Sayın Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karaoğlu'ndan sonra söz alan Maharetli Eller Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin de Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Başkanımızın desteğiyle daha da büyüyeceğiz. Çok güzel işlere imza atacağız." dedi.

HERKES MEMNUN

Pazara gelen ve organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, böyle bir projeye imza attığı için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Pazarda hem el emeği göznuru eserleri hem de doğal ürünleri bir arada bulabildiklerini ifade eden vatandaşlar, çok güzel düşünülmüş ve her yönüyle yararlı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Halkın yoğun ilgisinden ve Başkan Yalçın'ın verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren kadın girişimciler de evde yaptıkları el emeği ürünlerini değerlendirme imkanı bulduklarını kaydederek bu imkanı sağlayan Başkan Yalçın ve dernek yöneticilerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika


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