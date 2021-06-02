Üye Girişi
Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak - Son Dakika

Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak

02.06.2021 15:02
Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geçen yıl başlattığı "100 Ağartan Projeler"den birisi olan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı" yeni normalleşmeyle birlikte kapılarını yeniden açıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geçen yıl başlattığı "100 Ağartan Projeler"den birisi olan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı" yeni normalleşmeyle birlikte kapılarını yeniden açıyor.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde ilçenin tarihi Harman Meydanı'nda 5 Haziran Cumartesi günü yeniden açılacak Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nda 7 ay aradan sonra üreticiler ve alıcılar buluşacak.

El yapımı gıda ürünleri, el sanatları ve ev tekstili gibi el emeği göz nuru pek çok ürünün yer alacağı pazar büyük ilgi görmüştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje sayesinde hem ev hanımlarının emeklerini sergileyebilmelerine kapı açıldığını, hem de organik gıdalara ve el yapımı ürünlere ulaşmak isteyenlere imkan sunulduğunu kaydetti.

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın önemli bir sosyal proje olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Pazarımızda ev yapımı yiyeceklerden farklı gıda ürünlerine, ev tekstil ürünlerinden el emeği göz nuru birçok eşyaya kadar çeşitli ürünler yer alacak. Pazarımız, inşallah 5 Haziran Cumartesi Günü Harman Meydanında daha önceden Antika Pazarı kurmuş olduğumuz alanda halkımızla yine buluşacak." diye konuştu.

Başkan Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın pandemi koşullarına göre her ay belirlenen günlerde devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak
Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak

Mustafa Yalçın, Cumartesi, Haziran, Talas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bisikletine astığı Bisikletine astığı "iş arıyorum" pankartıyla sokak sokak gezdi! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı "Made in Türkiye" etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
16:06 140 bin TL'lik ayakkabı "Made in Türkiye" etiketiyle görücüye çıktı
15:52 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti
15:47 Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:27 Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
15:24 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
15:06 Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!
Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin tarihi kısıtlamalar sebebiyle değiştirildi Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin tarihi kısıtlamalar sebebiyle değiştirildi         
16:01
1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan Yemenli balıkçıların hayatı değişti         
15:52
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı         
15:24
Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu!         
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 16:09:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maharetli ellerin ürettiği ürünler tezgahtaki yerini alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement