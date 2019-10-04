Son Dakika Haberleri: Mahathir'den Hong Kong Baş Yöneticisi'ne istifa çağrısı
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Mahathir'den Hong Kong Baş Yöneticisi'ne istifa çağrısı

1 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, protestoların sürdüğü Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam'ı istifaya çağırdı.

Mahathir'den Hong Kong Baş Yöneticisi'ne istifa çağrısı, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, protestoların sürdüğü Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam'ı istifaya çağırdı.

Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen 2019 LawAsia Anayasa ve Hukukun Üstünlüğü Konferansı'nda konuşan Başbakan Mahathir, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir süredir devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahathir, Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'ın yöneticilerine itaat etme ve vicdanının sesini dinleme arasında ikileme düştüğünü belirterek, "Vicdanı ona Hong Kongluların söz konusu yasayı reddetme hakkı olduğunu söylüyor, diğer yandan da yasaya uymamanın sonuçlarını biliyor." dedi.

Çin'in protestoculara tepkisinin sert olacağını vurgulayan Mahathir, Lam için "Bence yapması gereken en iyi şey istifa etmektir." şeklinde konuştu.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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