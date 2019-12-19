Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesi ve geliştirmesi gerektiğini belirtti.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda konuşan Başbakan Mahathir, milli kalkınmada teknolojik ve endüstriyel gelişimin önemine vurgu yaptı.

Malezya'nın bu alanda başlattığı uzun vadeli girişimlere değinen Mahathir, "Kalkınma planlarımız sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda beşeri sermaye ve çevrenin korunmasına da odaklanmaktadır." dedi.

Mahathir, bugünkü şartlarda Malezya'nın kalkınma planlarında karşılaştığı en büyük problemin, teknolojik gelişmelerin maliyeti ve çevreye verdiği zarar olduğunu vurguladı.

Bugün Müslüman milletlerin, gayrimüslimlerin ürettiği teknolojiye bağlı olduğunun altını çizen Mahathir, "Onların ürettiği teknolojiyi biz tam yakalarken onlar çoktan başka bir teknolojik ilerlemeye başlamış oluyorlar. O halde bizim bu gelişime kendimizi alıştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Müslüman milletlerin yerli üretimlerini yapıp kalkınmaktan başka çaresi olmadığını belirterek "Eğer kendi teknolojimizi yaratıp geliştirmeye başlamazsak sürekli diğer gelişmiş ülkelerin hızına yetişmeye uğraşacağız." dedi.

Malezya Başbakanı, Kuala Lumpur Zirvesi'nin Müslüman ülkeler için bu alanlarda somut gelişim planları başlatmasına vesile olması temennisinde bulundu.