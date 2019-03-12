Son Dakika Haberleri: Mahathir, Kim Jong-nam Davası Sanığının Ricayla Tahliye Edildiği İddiasını Yalanladı

Mahathir, Kim Jong-nam Davası Sanığının Ricayla Tahliye Edildiği İddiasını Yalanladı

29 dakika önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davanın Endonezyalı sanığı Siti Ayşe'nin tahliye kararının, Endonezya hükümetinin ricasıyla verildiği iddialarını yalanladı.

Mahathir, Kim Jong-nam Davası Sanığının Ricayla Tahliye Edildiği İddiasını Yalanladı, System.String[]
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davanın Endonezyalı sanığı Siti Ayşe'nin tahliye kararının, Endonezya hükümetinin ricasıyla verildiği iddialarını yalanladı.

Konuya ilişkin basına konuşan Başbakan Mahathir, Malezya basınında yer alan, Endonezya'dan hükümet yetkililerinin Siti Ayşe'nin tahliyesi için ricada bulunduğuna yönelik haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Mahathir, söz konusu kararın tamamen hukuk kuralları çerçevesinde verildiğinin altını çizerek, "Suçlamaların geri çekilebilmesi kanunda yer alıyor. Söz konusu davada olan da budur." diye konuştu.

Endonezya'nın Kuala Lumpur Büyükelçisi Rusdi Kirana, dün yaptığı açıklamada Siti Ayşe'nin serbest bırakılası için Endonezyalı bir bakan ve bazı hükümet yetkililerin Malezya makamlarıyla görüşerek sanığın serbest bırakılmasını istediğini öne sürmüştü.

Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Cinayetin 2 sanığı idam cezasıyla yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:20 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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