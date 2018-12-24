Son Dakika Haberleri: Mahathir ve Enver İbrahim'den Noel Mesajları

Mahathir ve Enver İbrahim'den Noel Mesajları

1 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, ülkedeki Hristiyan vatandaşların Noel yortularını kutladı.

Mahathir ve Enver İbrahim'den Noel Mesajları, System.String[]
KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, ülkedeki Hristiyan vatandaşların Noel yortularını kutladı.

Sosyal medya hesabında Noel kutlamasına ilişkin video paylaşan Başbakan Mahathir, "Malezya, her ırk ve dinden insanların bir araya gelip birbirlerinin bayramını kutladığı barışçıl bir ülkedir. Umarım bu müşterek saygı devam eder ve gelecek nesillere aktarılır." değerlendirmesinde bulundu.

Enver İbrahim ise sosyal medya hesabında, Malezya'nın barındırdığı kültürel çeşitlilikle gurur duyduğunu belirterek, "Malezya ancak dar görüşlü ön yargıları aşabildiği zaman gelişecektir. Yeni yıla yaklaşırken, barışın kıymetini bilebilmek için vaat ve sözlerimizi yenileyelim." ifadeleriyle Malezyalı Hristiyan vatandaşların Noel'ini tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:09 Kaynak: AA

Malezya, Enver İbrahim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:33:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahathir ve Enver İbrahim'den Noel Mesajları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]