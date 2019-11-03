Son Dakika Haberleri: Mahathir, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü
Son Dakika Güncel Mahathir, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

Mahathir, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile bir araya geldi.

Mahathir, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile bir araya geldi.

Malezya devlet ajansı Bernama'nın haberine göre, Başbakan Mahathir, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Yeni Zelandalı mevkidaşı Ardern bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, iklim değişikliği, karşılıklı ticaret ve 2020'de Malezya'da gerçekleşecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni ele aldı.

Mahathir, Ardern'e Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkesindeki durumu kontrol altına almak için gösterdiği gayretleri takdir ettiğini bildirdi.

ASEAN'ın diyalog ortaklarından Yeni Zelanda'yı temsilen zirveye katılan Jacinda Ardern, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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