Mahatma Osumanu Otoo Bandırmaspor'da

TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor kadrosunu güçlendiriyor. İç transferde mevcut kadrosunu büyük ölçüde koruyan bordo beyazlılar, dış transferde de atağa geçti. Hücum hattının sağına ve soluna önemli takviyeler yapıldı.

Bandırmaspor yönetimi, Giresunspor ile sözleşmesi sona eren Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Venezuellalı hücuma dönük kanat oyuncusu, sezon başı kampına katılacak. TFF 1'inci Lig'de son 3 sezonda 102 maça çıkan Del Valle, 22 gol atarken, 15 de asist yaptı. Marmara ekibi, Balıkesirspor ile sözleşmesi sona eren Mahatma Osumanu Otoo'nun da transferini bitirdi. 28 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu 2'si Ümraniyespor'da olmak üzere son 3 sezonu TFF 1'inci Lig'de geçirdi. 5 kez de Gana milli takımı forması giyen Osumanu Otoo, TFF 1'inci Lig'de son 3 sezonda 104 maça çıktı ve 19 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, mali disiplinden ödün vermeden plan ve program dahilinde kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Göçmez, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarının süreceğini ifade etti.

- Balıkesir