Son Dakika Haberleri: Mahçiçek, "Bizim Oylarda Çalınmış"

Mahçiçek, "Bizim Oylarda Çalınmış"

41 dakika önce

Mahçiçek, "Bizim oylarda çalınmış" Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kendi oylarının çalındığını iddia ettiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta AK Parti Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Liseler arası ses yarışması finalinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi...

Mahçiçek, "Bizim oylarda çalınmış"
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kendi oylarının çalındığını iddia etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta AK Parti Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Liseler arası ses yarışması finalinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi oylarının çalındığını öne sürdü.
31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Seçimlerinde AK Parti Onikişubat Belediye Başkanlığına aday olan ve yeniden başkan seçilen Hanefi Mahçiçek, belediye tarafından düzenlenen liseler arası ses yarışması finaline katıldı. Program öncesi gazetecilerin, "Mazbatınızı ne zaman alacaksınız" sorusu üzerine Mahçiçek, "Maalesef bizim oylarda çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Bizde sonradan uyandık. Bizim oylar nereye gidiyor? Bir bakın dedik. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi" dedi.
Çalındığını öne sürdüğü oyların kendilerine geçmesiyle bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını ifade eden Mahçiçek, "Başka partilere yazılan yada neyse yanlışlık yapılan diyelim. Oradan da bir belediye meclis üyeliği daha kazandık. Bu bana bir organizasyon gibi geliyor. Türkiye'nin her tarafında, özellikle İstanbul'da kötü organizasyon gibi geliyor. İnşallah onlar da ortaya çıkartılacaktır" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:59 Kaynak: İHA

AK Parti, Hanefi Mahçiçek, Onikişubat, Politika
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