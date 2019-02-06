Maher Holding'den Yeni Yatırım

Maher Holding, kredi risk yönetim platformu Kredico'nun çoğunluk hisselerini devralarak yatırım çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Maher Holding, kredi risk yönetim platformu Kredico'nun çoğunluk hisselerini devralarak yatırım çalışmalarına bir yenisini ekledi.



Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, sigorta, enerji, inşaat, eğitim alanlarında yatırımları olan Maher Holding özellikle sigorta alanındaki hızlı büyümesi ile dikkati çekti.



Quick Sigorta'nın kısa süre içinde yakaladığı başarının ardından Turkland Sigorta'yı bünyesine katan Maher Holding'in özellikle teknoloji ve finans alanında yatırımlar yapacağı Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen tarafından açıklanmıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Üst Yöneticisi Uluçeçen, Kredico ile yapılan anlaşma çerçevesinde şirketin çoğunluk hisselerini devraldıklarını belirtti.



Uluçeçen, "Kredico markası bundan sonra faaliyetlerine Maher Holding bünyesinde devam edecek. Bu yatırım bizim teknoloji ve finans alanında planladığımız büyüme çalışmalarının bir parçasıdır. Kredico ile sigorta ve finans sektörüne yönelik bir çok yeniliği hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



Kredico Kurucu Ortağı Ender Varlık ise altyapı yatırımlarını tamamlayarak kredi risk karar motoru ve platformunu canlıya aldıklarını kaydetti.



Varlık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kredico, finansal ve coğrafi bazlı segmantasyon verilerini kullanarak oluşturulmuş algoritma ile bireylerin ve işletmelerin kredi risk puanını hesaplamaktadır. Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında finansal geçmişi olmayan bireylerin kredi risk puanlarının hesaplanmasında kullanılmak üzere veri zenginleştirme çalışmalarına devam etmektedir."

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