Maher Holding'ten istihdamı koruma ve geliştirme sözü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Maher Holding'ten istihdamı koruma ve geliştirme sözü - Son Dakika Ekonomi

Maher Holding'ten istihdamı koruma ve geliştirme sözü

7 saat önce

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, "Faaliyetlerimiz istihdamı koruyarak iş süreçlerimiz aksamadan ve salgın süreci ile mücadeleye destek verecek şekilde devam edecektir" dedi.

Maher Holding'ten istihdamı koruma ve geliştirme sözü, System.String[]

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, "Faaliyetlerimiz istihdamı koruyarak iş süreçlerimiz aksamadan ve salgın süreci ile mücadeleye destek verecek şekilde devam edecektir" dedi.


Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, yaptığı açıklamada dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, kamu ve özel sektörün bir bütün olarak bu süreçte mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Devletimizin almış olduğu önlemler var. Bireylerin ve ekonominin bu zor süreçte ayakta kalması için uygulanan destek çalışmaları var. Faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz aksamadan ve salgın süreci ile mücadeleye destek verecek şekilde devam edecektir. Maher Holding'e bağlı tüm şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir kısıtlama ve değişime gitmeden ve devletimizin sağladığı kısmi çalışma desteğini kullanmadan istihdamı koruyacak ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu topraklarda faaliyet gösteren her şirketin bu süreçte bu mücadeleye destek olması gerekiyor" diye konuştu.


"İş ortaklarımızın ödemeleri kesintisiz ve aksatmadan yapılacaktır"


Uluçeçen, zorlu süreçte sadece holding çalışanlarını değil, iş ortaklarını da korumaları gerektiğini söyleyerek, "Acentelerimizin, iş yaptığımız, mal ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın ödemelerini aksatmadan ve birçoğunu öne çekerek yapıyoruz. Bu zor süreci en az hasarla atlatmak için tüm büyük yapıların benzer bir uygulama yapması lazım. Kısacası hep birlikte ayakta kalmamız lazım. Sadece grubumuzda istihdamı korumakla kalmayacağız, acentelerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızın da istihdamı korumalarına yönelik çözüm önerileri ve katkı sağlamaya çaba sarf edeceğiz. Holding bünyesinde bulunan Matger, Me-Nova ve Solar Enerji şirketlerinin iş süreçlerini aksatmadan ve çalışanların sağlıklarını koruyacak şekilde iş planlaması yapılıyor. Sürecin en başından bu yana hem ekibimiz hem de iş ortaklarımız için gerekli önlemleri aldık. Her gün durum değerlendirmesi yaparak yeni önlem ve uygulamaları devreye alıyoruz" şeklinde konuştu.


Sigorta şirketlerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek


Holding bünyesinde bulunan sigorta şirketlerinin Türkiye Sigorta Birliği'nin öncülük ettiği kampanyaya maddi olarak katkıda bulunduğunu belirten Levent Uluçeçen, "Maher Holding bünyesinde bulunan iki sigorta şirketimiz Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği'nin öncülüğünde Milli Dayanışma Kampanyası'na maddi destekte bulundu. Bu anlamda her türlü çalışmanın içinde bulunmak bizim görevimizdir" dedi.


"Sigorta grubumuz dijital projeleri devreye aldı"


Maher Holding çatısı altında bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın hem çalışanlar hem de acente ve diğer iş ortaklarının sağlığı ve iş süreçlerini düşünerek dijital projeleri devreye aldığını belirten Uluçeçen, "Özellikle Quick Sigorta dijital bir anlayış ile kurulduğu için bu projeleri hızlıca devreye aldı. 'Evdeyiz-Hizmetinizdeyiz' kampanyası ile online ortamda acentelerimizin müşterilerle bir araya gelmesini sağladı. Birçok üründe süreçlerin dijital ortamda hızlı ve aksamadan sürmesi için projeler devreye alındı. Hasar süreçlerindeki iş ortaklarımızın, servis ve tamirhanelerin ödemelerini dosya tamamlandığı gün bekletmeden yapıyoruz. Sigorta grubumuzdaki ekibimizin tamamı 7/24 online hizmet vermeye devam ediyor. Quick Sigorta bu zorlu süreçte dahi icra kurulu toplantılarını online olarak yapmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sigorta, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:16 Kaynak: İHA

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