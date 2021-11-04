Maher Holding'de yeni yatırımlar, yeni atamalar - Son Dakika

Maher Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, grubun gelecek üç yılda yeni yatırımlara hız vereceğini belirterek, büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji ve inşaatla başladığı yatırımlarına önce Quick Sigorta sonra Corpus Sigorta'yı dahil eden Maher Holding, finans sektöründe yeni yatırımlara hazırlandığını daha önce açıkladı.

AND Kozyatağı'nın yeni adı Quick Tower

Nisan 2021'de, aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binası bulunan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hisselerini de devralan Maher Holding Sigorta Grubu, bu devir işlemi sonrasında şirketin adını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş olarak değiştirirken, şirketin aktifinde yer alan AND Kozyatağı binasının yeni adı da Quick Tower oldu.

"Yeni yatırımlara hız vereceğiz"

Açıklamaya göre, 2021 yılı haziran dönemi itibarıyla yaklaşık 4 milyar TL'lik varlık ve 750 milyon TL'lik öz kaynak yöneten ve yıl sonu itibarıyla taşınacağı kendi binasında faaliyetlerine devam edecek olan Maher Grubu'nun Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, çalışanlarına yaptığı açıklamada, grubun gelecek üç yılda yeni yatırımlara hız vereceğini belirterek, büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Atamalarla ilgili bilgi veren Levent Uluçeçen, yeni yatırımların ve atamaların Maher Grubu için hayırlı olmasını diledi.

Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak atandı

Quick Sigorta Genel Müdürü ve Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak görevlendirildi. Quick Sigorta'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevleri devam eden Yaşar aynı zamanda Corpus Sigorta'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürecek.

Volkan Yıldız, Maher Grubu Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak atandı

2017 yılı ve sonrasında yaptığı yatırımlarla hızlı bir büyüme gerçekleştiren Maher Yatırım Holding'te son olarak Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapan Volkan Yıldız, Maher Grubu Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığına atandı.

Ahmet Yaşar ve Volkan Yıldız, Maher Grup şirketlerindeki muhtelif yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam edecekler.

Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Murat Şişli ise Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.