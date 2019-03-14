Son Dakika Haberleri: Maher Zain İstanbul'da Konser Verecek

Maher Zain İstanbul'da Konser Verecek

21 dakika önce

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Maher Zain İstanbul'da Konser Verecek, System.String[]
İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Zain, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.

Konserde, Zain'e 10 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Yaklaşık 90 dakika sahne performansı sergileyecek olan Zain, 23 Mart'ta İstanbul'a gelerek Sultanahmet Camisini de görmeyi planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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