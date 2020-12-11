Mahfi Eğilmez'den karantinadakilere kitap önerisi - Son Dakika

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, karantinada olanlar için kitap önerisinde bulundu. Tarih ve edebiyata olan ilgisiyle de bilinen Dr. Eğilmez'in 15 tane kitap önerdiği listesinin başında Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'in, bir çocuğun gözünden yaşamın anlatıldığı ve yayınlandığı 1943 yılından bu yana dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olan Küçük Prens bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kamu ihalesi ve onu araştıran maliye müfettişinin odağında yer aldığı 'İnferis' adlı bir polisiye romana imza atan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, pandemi günlerinde zamanlarının büyük bölümünü evde geçirmek durumunda kalan edebiyat meraklıları ve kitapseverler için kitap önerilerini paylaştı. Dr. Eğilmez'in, listesinin başına Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'in, bir çocuğun gözünden yaşamın anlatıldığı ve yayınlandığı 1943 yılından bu yana dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olan 'Küçük Prens'i koydu.

Listesinde ikinci ve üçüncü sıraya Albert Camus'nun 'Yabancı' ve Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı romanlarını alan Eğilmez'in Türk ve dünya edebiyatından 15 esere yer verdiği listesi şu kitaplardan oluştu:

"1.Küçük Prens (Antoine de Saint Exupery)

2.Yabancı (Albert Camus)

3.Suç ve Ceza (Fyodor Mihailoviç Dostoyevski)

4. Sineklerin Tanrısı (William Golding)

5.Cadı Kazanı (Arthur Miller)

6.Dünün Dünyası (Stefan Zweig)

7.Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Ahmet Hamdi Tanpınar)

8.Babalar ve Oğullar (İvan Sergeyeviç Turgenyev)

9. Tatar Çölü (Dino Buzzati)

10. Kabil (Jose Saramago)

11. Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)

12. Yaşar Kemal (İnce Memed)

13.Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi (Alaeddin Şenel)

14. Ray Bradbury (Fahrenheit 451)

15. Mary Stuart (Stefan Zweig)"