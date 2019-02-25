Son Dakika Haberleri: Mahfi Eğilmez'den Pazarda Ekonomi Dersi

Mahfi Eğilmez'den Pazarda Ekonomi Dersi

21 dakika önce

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sebze, meyve ve temel gıda fiyatlarında yüksek artışların görüldüğü bir dönemde öğrencilerine ekonomide fiyatın oluşma süreci ve bunu etkileyen faktörleri yerinde yani pazarda anlattı.

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, sebze, meyve ve temel gıda fiyatlarında yüksek artışların görüldüğü bir dönemde öğrencilerine ekonomide fiyatın oluşma süreci ve bunu etkileyen faktörleri yerinde yani pazarda anlattı.

Kıt kaynakların verimli kullanımını bilimsel metodlarla analiz ederek matematik formüllere ulaşmayı amaçlayan ekonomi biliminin sunduğu veriler, günlük yaşama yansımalarıyla milyonları ilgilendiriyor. Ekonomik durumun en gerçekçi göstergelerinin izlenebileceği yerlerden biri de semt pazarları.

Bu kapsamda Türkiye'de ekonomi biliminin duayen isimlerinden Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez öğrencileriyle birlikte pazara giderek, ekonomi dersini pazarda verdi. Mahfi Eğilmez, öğrencilerine arz, talep, enflasyon, stagflasyon, deflasyon gibi temel ekonomik kavramları, pazarda satılan ürünler üzerinden güncel rakamlar ve somut örneklerle anlattı.

Sebze, meyve ve temel gıda fiyatlarında yüksek artışların görüldüğü bir dönemde öğrencilerine ekonomide fiyatın oluşma süreci ve bunu etkileyen faktörleri yerinde anlatan Mahfi Eğilmez, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Öğrencilerin, "Enflasyondan neden bu kadar korkuluyor?", "Merkez Bankası para basıp borçları ödese ne olur?", "Cari açığın artışı bizi nasıl etkiler?" gibi sorularına cevap veren Dr. Mahfi Eğilmez, yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında pazar esnafıyla da sohbet etti.

Türkiye'de ilk kez yapılan semt pazarında ekonomi dersi, kimi esnafın müşteri çekmek amacıyla yaptığı mini gösteriler, pazarcıların satış tekerleme ve sloganları yanında pazar esnafının ekonomik gelişmelere dair özgün yorumlarıyla hayli renkli bir ortamda gerçekleşti.

Dr. Mahfi Eğilmez, öğrencilere iktisat biliminin temel mantığının somut olaylarla kavratılması, ekonomik terim ve tanımların daha kolay ve kalıcı bir öğrenme süreciyle anlatılmasını hedefledikleri 'Pazarda ekonomi derslerine' bir süre daha devam edeceklerini belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

Ekonomi
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