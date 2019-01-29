Mahir Eller Projesi" 30 Bin Kişiye Ulaşacak

Kilis'in de içerisinde bulunduğu 12 ilde yürütülen Mahir Eller Projesinin tanıtımı yapıldı.

Kilis'in de içerisinde bulunduğu 12 ilde yürütülen Mahir Eller Projesinin tanıtımı yapıldı.



Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Toplantı salonunda Mahir Eller Projesinin tanıtımı yapıldı.



KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve (KİTSO) iş birliğinde Kilis'in de aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülen "Mahir Eller Projesi" ile 30 bin kişiye ulaşılacağını ifade ederek, " Proje ile bu kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Kilis'te KİTSO işbirliği ile yürütülüyor" dedi.



Celkanlı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) işbirliğinde Kiliz, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde Mahir Eller projesinin uygulanacağını ifade ederek, "Yaklaşık 30 bin kişinin taranmasını yaparak, beceri haritasını çıkarıp, meslek yeterlilik belgesi almalarını yaklaşık 3 bin kişiyi işe yerleştirerek, istihdamını hedeflemektedir. Projeden işverenler de kazanacak" şeklinde konuştu.



Doğru insan kaynağı ile zaman ve para kaybı engellenecek



Toplantıda mesleki yeterlilik belgesinin önemine değinildi. KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, projenin katkılarına ilişkin bilgilervererek, "İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücü istihdam edilerek rekabet gücünü artırır, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olur. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.



Kilis'in Nüfusundan fazla Suriyeli bulunuyor



Kilis'in nüfusundan fazla Suriyeli bulunduğunu vurgulayan Celkanlı, Kilis'in küçük bir il olduğunu ifade ederek, "Kilis'te istihdam imkanları kısıtlıdır. Bu sorunlara birde Suriyelilerin çalışabilmesi için çalışma izni alınması, en fazla yüzde 10 kotası, ikamet edilen ilde çalışma mecburiyeti eklenince Suriyelilerin istihdamı fazlaca düşünülmektedir. Bu nedenle KİTSO olarak, önerimiz şudur, 'Çalışma izinlerinin valilikler tarafından verilmesi, en fazla yüzde 10 Suriyeli çalıştırabilme kotasının ise tersine çevrilerek, en az yüzde 10 Suriyeli işçi çalıştırılması halinde iş yerinde çalıştırılan Türk işçisi başına bir puan verilerek, iş yerine elektrik, enerji desteği verilmesi halinde böylece Türk işçileri de mağdur olmayacak' Yani kendi nüfusu kadar Suriyeli barındıran bir şehirde siz Suriyeli kotasını yüzde 10 yapamazsınız. Yaparsanız diğer yüzde 90'i nerede çalışacak. Tabi Türk işçilere kurumlara enerji indirimi ve ya prim indiriminden devletten faydalandırılması biz vatandaşlarımızı da mağdur etmemiş olacağız" diye konuştu.



Kilis Önemli Bir İhracat Potansiyeli Taşıyor



Toplantıda "Kilis'te Ekonomik Panorama" başlığında ayrıntılı bir sunum yapan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Biçer ise Kilis'e dair ekonomik bilgi ve veriler paylaştı. Kilis özelinde sanayi işletmelerinin gıda, tekstil, kimya ve plastik sektörlerine yoğunlaştığına dikkat çeken Biçer, gıda sektöründe talebi karşılamaya yönelik yatırımların ön plana çıktığını ifade etti.



Biçer, Kilis'in kültür ve tarih turizmi, inanç turizmi ve eko turizm potansiyeline de işaret etti. Kilis'in Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleştiği noktada konumlanması, Mersin ve İskenderun limanlarına olan yakınlığı ve Suriye ile sınır komşusu olmasının sağladığı pek çok avantajı dile getiren Biçer, Kilis'in Türkiye için sınır ticareti açısından önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını ortaya koydu.



Şehrin potansiyelini yakalamaktan uzak olduğunu söyleyen Biçer, potansiyeli keşfetmeye yönelik önerilerde bulundu. Mehmet Biçer, Kilis için hedeflenen başlıca sektörleri yenilenebilir enerji yatırımları, sağlık hizmetleri yatırımları, lojistik hizmetleri yatırımları ve organik gıda yatırımları olarak sıraladı.



"Mahir Eller Projesi"



Projenin Yerel Oda Koordinatörü Aydan Dinler, Mahir Eller Projesinin detaylarını katılımcılarla paylaştı.



İki sene sürecek olan Mahir Eller Projesi; Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulamaya geçirilecek. Proje kapsamında söz konusu 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.



Toplantıda, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Kilis OSB Başkanı Mahir Can, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, sanayiciler, iş adamları ile diğer yetkililer katıldı. - KİLİS

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