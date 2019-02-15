Mahir Eller Projesi Bursa’da tanıtıldı
57 dakika önce
TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve BTSO işbirliğinde "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi'nin Bursa tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve BTSO işbirliğinde "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi'nin Bursa
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10
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