Son Dakika Haberleri: Mahir Eller Projesi Bursa’da tanıtıldı

Mahir Eller Projesi Bursa’da tanıtıldı

57 dakika önce

TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve BTSO işbirliğinde "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi'nin Bursa tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mahir Eller Projesi Bursa’da tanıtıldı, System.String[]
TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve BTSO işbirliğinde "Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan Mahir Eller Projesi'nin Bursa tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Ekonomi
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