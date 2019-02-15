Mahir Eller" Projesi Bursa'da Tanıtıldı

Bursa'da, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip, 12 ilde 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan "Mahir Eller" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bursa'da, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip, 12 ilde 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan "Mahir Eller" projesinin tanıtımı yapıldı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve BTSO iş birliğinde yürütülecek projenin tanıtım toplantısı BTSO tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya video-konferans ile katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesini yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamayı öngören bir proje olarak tanımladı.



Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Mahir Eller Projesi ile 12 ilde 30 bin kişiye ulaşılacağını ve bu kişilerin beceri haritasının çıkarılacağını ifade etti. Projeyle 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Koçaslan, şunları kaydetti:



"Mahir Eller Projesi ile işverenler de kazanacak. İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli, mesleki yeterlilik belgesi olan iş gücünü istihdam ederek rekabet gücünü artıracak, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olacak. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına da katkı sağlayacak."



Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Arabacı da "Ekonomik Panorama" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Arabacı, "Bursa, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ini üretiyor. Sanayi üretiminde bu oran yüzde 7'ye çıkıyor." ifadelerini kullandı. Bursa'nın öne çıkan sektörlerini otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil ve makine olarak sıralayan Arabacı, Bursa'yı ihracatı ithalatının üzerinde olan ender illerden biri olarak tanımladı.



Bursa'da 165 binden fazla geçici koruma altında Suriyeli olduğuna dikkati çeken Arabacı, Suriyelilerin en yoğun yaşadığı iller arasında Bursa'nın 7'nci sırada yer aldığını anımsattı. Arabacı, Bursa'daki Suriyelilerin yüzde 50'sinin imalat sektöründe istihdam olanağı bulduğunu ve tamamına yakının da tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğine yönelik tespitlerini ortaya koydu. Nitelikli ara eleman ihtiyacına da vurgu yapan Arabacı, Mahir Eller Projesini Bursa'nın bu ihtiyacına cevap bulabileceği yerinde bir proje olarak değerlendirdi.

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