Son Dakika Haberleri: Mahir Eller" Projesi Hatay'da Tanıtıldı

Mahir Eller" Projesi Hatay'da Tanıtıldı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen 30 bin kişiye ulaşılması hedeflenen "Mahir Eller" Projesi Hatay'da tanıtıldı.

Mahir Eller
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen 30 bin kişiye ulaşılması hedeflenen "Mahir Eller" Projesi Hatay'da tanıtıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Mahir Eller Projesi', Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile yürütülüyor.

Toplantıya video-konferans ile katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller projesiyle şirketlerin ihtiyaç duyduğu niteliklerle, yetkinliği olan iş gücünü bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise 'Mahir Eller' projesiyle mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini belirterek işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama, tescilleme imkanı sunduklarını söyledi.

Daha sonra Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yerel Oda Koordinatörü Fırat Soydemir 'Mahir Eller' projesiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:57 Kaynak: İHA

Antakya, Türkiye, Hatay, Ekonomi
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