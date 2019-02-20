Son Dakika Haberleri: Mahir Eller" Projesi Hatay'da Tanıtıldı

Mahir Eller" Projesi Hatay'da Tanıtıldı

43 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile yürütülen "Mahir Eller" projesi Hatay'da tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile yürütülen "Mahir Eller" projesi Hatay'da tanıtıldı.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya'da bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini belirtti.

Çinçin, odalarının bugüne kadar yönettiği 22 milyon avroluk Avrupa Birliği fonunun 3 milyonluk payının Suriyeli mültecilerin göç ve entegrasyonuna yönelik olduğunu kaydetti.

Suriye'deki iç savaştan Hatay'ın olumsuz etkilendiğini savunan Çinçin, "Bu insani krizi anlatmak lazım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insani kriz. Göçmen sayısı ve bölünen aileler ve vefat edenler bakımından. Ülkemize sığınan kişilerin hepsinde travmatik yaşam öyküleri var." diye konuştu.

Çinçin, Suriyeli mültecilerden etkilenen Hatay, Şanlıurfa ve Kilis illerine özel istihdam ve teşvik paketinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Proje ile ilgili bilgiler veren ATSO Yerel Oda Koordinatörü Samet Fırat Soydemir de iki yıl sürecek olan Mahir Eller Projesinin Hatay'ın sıra Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Soydemir, proje kapsamında söz konusu 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisi belirleneceği, 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirileceği ve aralarında Suriyelilerinde bulunduğu 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Çalış ise toplantıda Hatay'ın sosyo-ekonomik yapısını anlatan sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun projeyle ilgili verdiği videolu mesajı gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:42 Kaynak: AA

Türkiye, Antakya, Avrupa Birliği, Hatay, Güncel
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