Mahir Eller Projesi Mersin'de Tanıtıldı
36 dakika önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) tarafından 12 ilde yürütülen Mahir Eller Projesi, Mersin'de tanıtıldı.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) tarafından 12 ilde yürütülen Mahir Eller Projesi, Mersin
'de tanıtıldı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, odada düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, projenin 12 şehirde 30 bin kişiye ulaşacağını belirtti.
Bu kişilerin beceri haritasının çıkartılacağını ve 3 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini bildiren Bucuge, projeyle işverenlerin de kazanacağını aktardı.
Toplantıda daha sonra sunumlar gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:19 Kaynak: AA
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